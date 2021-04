Accès à distance vers le DD interne de la freebox depuis VLC android

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 360 Karma: 419 J'ai besoin de savoir s'il y a une option pour accéder dans l'espace de stockage de la freebox server depuis VLC android (smartphone) sans être connecté forcément à la WiFi de la box concernée.



Je sais qu'il y a l'application freebox compagnon qui le permet, mais ça sert seulement à faire le gestionnaire.



VLC je trouve qu'il est plus convivial en terme de lecteur pour les vidéos et sons.



Merci.

