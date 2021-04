Un oiseau pique des poils à un chien + Un camion brise la glace

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69959 Karma: 32395

Un oiseau pique des poils à un chien pour faire son nid





Sleepy Puppy Donates Some Fur to Bird's Nest || ViralHog



Un camion brise la glace d'un lac gelé et coule à Listvyanka en Russie





Truck Carrying Construction Materials Falls Through Ice || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:44:14