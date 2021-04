Poubelle vs Mini tornade

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43832 Karma: 20334

Une poubelle est renversée par une mini tornade dans une rue de Pocatello, aux États-Unis.





Contribution le : Aujourd'hui 09:09:58