-Flo- Une fille fait la démonstration de son talent 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12399 Karma: 5692 Une fille fait la démonstration d'un talent impressionnant, mais sa performance n'est visiblement pas du goût de tous les spectateurs.







Tags : fille avale verre cocktail jus descente repas famille mère dépitée

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:09

gazeleau Re: Une fille fait la démonstration de son talent 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3544 Karma: 2870 La mère pas tout à fait innocente ... à sa tête, je dirais qu'elle doit sans doute elle aussi connaitre l'usage d'un tel talent.

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:16