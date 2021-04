WR 20 km/h de moyenne !!!

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3548 Karma: 2874

19,69 km/h pour être précis!



1 heures, 4 minutes et des poussières, l'athlète de 26 ans Ruth Chepngetich met 30 secondes au précédent record du semi-marathon (21,0975 km) à Istanbul.

Le temps, brumeux et légèrement pluvieux, était idéal.





WORLD RECORD! Istanbul Women’s Half Marathon 2021



Le record masculin est de 57 minutes et 32 sec et date de décembre dernier.

