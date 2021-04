Options du sujet Imprimer le sujet

Fleur-du-Desert Recherche nom d'un ancien jeu flash 1 #1

Hamster dame Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2141 Karma: 566 Bonjour,

Je suis à la recherche d'un ancien jeu sur navigateur, sûrement passé ici.



Le but était de combattre des ennemis pour monter une grande tour, chaque étage représentait un niveau. Pour monter, il fallait donc construire son petit village : les fermes, maisons, etc.

Le personnage principal que l'on incarnait était un mage/magicien/sorcier, tout de vert vêtu. D'ailleurs, la couleur prédominante dans le jeu était le vert.



Je vous remercie pour votre mémoire ou vos recherches.

Contribution le : Aujourd'hui 15:57:08