Vous n'aimez pas Poutine? Dommage pour vous

Vladimir Poutine vient de signer une loi qui l'autorise à rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11508 Karma: 3538 S'il arrive jusqu'à là, il explosera le record de longévité de son mentor, Staline : 36 ans de pouvoir absolu contre 24 ans. Mais je crains qu'il n'arrive pas à battre son oeuvre en terme de déportés, d'exécutés, de morts par famine. Mais qui sait ? Si Spoutnik 5 avait "quelques" effets indésirables à 5 ans .....

