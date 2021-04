Boston Dynamics feat Coëtquidan

Options du sujet Imprimer le sujet

A Saint-Cyr on teste l'apport des robots au combat , notre petit ami jaune a vendu son âme !

Quand robots et élèves officiers s'entraînent ensemble sur le camp militaire de Coëtquidan



Quand robots et élèves officiers s’entraînent ensemble sur le camp militaire de Coëtquidan

Y'a plus qu'à équiper le petiot d'un lance grenade.

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1110 Karma: 494 @Bouroski



Avec la petite reconnaissance faciale qui va bien aussi: si c'est un barbu, tu peux tirer....



Le futur est joie quant même.

