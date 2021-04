Options du sujet Imprimer le sujet

Accident dans une cuisine + Fouiller dans des vieux cartons + Chute d'un ponton

Un homme tente de retirer du four une pizza, mais tout ne se passe pas comme prévu



Ce n'est pas toujours une bonne idée d'aller fouiller dans des cartons oubliés au fond d'un placard, on peut y faire de mauvaise découvertes



Deux hommes font je ne sais quoi au bout d'un ponton qui n'a pas l'air en très bon état, ça finit forcément par une chute, le rire du caméraman fait le reste





gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3552 Karma: 2879 3/ Mon explication: le ponton est plus qu'en mauvais état, il est même en construction. Les hommes pillonnent pour placer un poteau dans la vase. Seulement les planches sur lesquelles ils se sont perchés sont bien frêles.

