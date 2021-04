Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Hommes vs Bocal d'olives

Des hommes essaient d'ouvrir un bocal d'olives dans une cuisine.



Aujourd'hui 18:46:47

Fabiolo Re: Hommes vs Bocal d'olives

Oué enfin il suffit de casser le vide quoi, que ce soit en tapant comme elle fait ou avec le manche d'une petite cuillère comme on m'a appris étant gosse.

Mais c'est de la triche dans un concours de force.



Mais c'est de la triche dans un concours de force.

Aujourd'hui 18:53:03

Variel Re: Hommes vs Bocal d'olives

@Fabiolo +1 C'est de loin le plus facile à faire, et ça n'esquinte pas le couvercle.

Aujourd'hui 19:07:10