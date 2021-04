Pour ses 15 ans, le bon coin s’offre Catherine Deneuve

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 388 Karma: 514

Désolé, je ne cautionne jamais les pubs. Quelque soit le talent, l'originalité, je n'oublie pas que la pub est avant tout un moyen de domination pour ceux qui peuvent la payer.

Ne pas oublier non plus le coût global : environ 500€ /personne /an en France.

Contribution le : Aujourd'hui 21:13:24