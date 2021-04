Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Si près du but + Queues synchronisées #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43837 Karma: 20339 Un chat essaie d'attraper une tranche de saucisse sur un plateau.





Cat Struggles to Steal Food From Charcuterie Board || ViralHog





Deux chiens regardent à une fenêtre en remuant la queue de manière synchronisée.





Synchronized Tail Wagging || ViralHog

Aujourd'hui 22:53:55

Variel Re: Si près du but + Queues synchronisées #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13611 Karma: 4876 1/ Mon mien à moi aurait déjà bouffé sa rondelle, et les autres avec d'ailleurs.



2/ Forcément qu'ils sont synchro, autrement ils s'emmêleraient les poils.

Aujourd'hui 23:05:56