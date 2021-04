Accident de train à Taiwan (50 morts)

Options du sujet Imprimer le sujet

Un Français faisait parti des victimes.





Taiwan train crash: Footage shows collision with truck



Plus d'information :



Un camion aurait glissé juste avant pour se mettre au milieu des rails devant l'entrée d'un tunnel.

Un Français faisait parti des victimes.

Taiwan train crash: Footage shows collision with truck

Plus d'information :
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210402-ta%C3%AFwan-au-moins-41-morts-apr%C3%A8s-le-d%C3%A9raillement-d-un-train

