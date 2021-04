L’Attente (The Wait)

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12407 Karma: 5718

Une discussion s’amorce à un arrêt de bus entre une femme enceinte et un vieil homme.



Un film de Jason McColgan. Malheureusement non sous-titré FR, mais facile à comprendre (et sous-titres anglais disponibles via le bouton "CC").







Je traduirai le dialogue plus tard, si certains le souhaitent.

