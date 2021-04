Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Naufrage d'un bateau

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43839 Karma: 20342 Une petite embarcation surchargée se retourne à la surface d'un lac.



gazeleau Re: Naufrage d'un bateau

(archive) Encore un capitaine qui quitte le navire le premier.

Loom- Re: Naufrage d'un bateau

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6734 Karma: 2864 Le plus important c'est la bière .

