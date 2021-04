Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Portrait en Rubik's Cube 1 #1

Je m'installe Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 279 Karma: 372



Je crois qu'il était déjà passé sur le forum. Une nouvelle vidéo qui présente 4 nouveaux portraits réalisés avec une telle facilité... C'est vraiment impressionnant Je crois qu'il était déjà passé sur le forum. Une nouvelle vidéo qui présente 4 nouveaux portraits réalisés avec une telle facilité... C'est vraiment impressionnant

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:05

gazeleau Re: Portrait en Rubik's Cube 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3561 Karma: 2886 Le mec dessinait sous Paint 95 dans son enfance, obligé.

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:20

FMJ65 Re: Portrait en Rubik's Cube 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11518 Karma: 3542 A 15€ le Rubik's Cube, il a une petite fortune dans sa valise !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:00

mahad Re: Portrait en Rubik's Cube 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2545 Karma: 1896

@FMJ65 a écrit:

A 15€ le Rubik's Cube, il a une petite fortune dans sa valise !



0.80-0.90 l'unité sur Aliexpress. Enfin perso c'est ce que j'aurais fait.



J'ai compter environ 400 Rubik par dessin. Citation :0.80-0.90 l'unité sur Aliexpress. Enfin perso c'est ce que j'aurais fait.J'ai compter environ 400 Rubik par dessin.

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:06