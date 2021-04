Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Découverte scientifique en Inde : les abeilles n'aiment pas le rap 5 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12409 Karma: 5727



Tags : essaim abeilles guêpes frelons attaque jeunes indiens rappent rappeurs clip

Contribution le : Aujourd'hui 11:59:43

Staffie Re: Découverte scientifique en Inde : les abeilles n'aiment pas le rap 0 #3

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1331 Karma: 1439

@FMJ65 a écrit:

Franchement, elles sont pas les seuls !!!!!



Les abeilles pensent (à raison) comme Bruce Willis





Play Some Rap Music Citation :Les abeilles pensent (à raison) comme Bruce WillisPlay Some Rap Music

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:11