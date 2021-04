Chiropracteur + Bloqué dans une machine à liens

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Un chiropracteur replace une cervicale à coups de maillet.



Un ouvrier est bloqué dans une machine qui met des liens autour des cartons d'emballage.



Aujourd'hui 15:25:21

Loom-

2/mine de rien dangereuse machine, manque de peut que tout le personnel y passe.



1/ oh non jamais merci.

Aujourd'hui 15:38:12