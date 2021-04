Options du sujet Imprimer le sujet

ttttttt KPF INFO tv: Le Zapping de l'actu en musique 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 08/05/2014 14:13 Post(s): 10 J'avoue je suis pas assidu sur Koreus,

mais si ça peut faire marrer quelqu'un ici, et bin c'est déjà ça!!

[b]KPF info :

Le Zapping en musique, de l'actualité de + ou - la semaine dernière [b]



KPF info : Le Zapping de l'actualité en musique

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:59