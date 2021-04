Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Il escalade la tour Montparnasse à mains nues 0 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 345 Karma: 495 Alexis Landot escalade la Tour Montparnasse avec une facilité déconcertante.





J'ESCALADE LA TOUR MONTPARNASSE À MAINS NUES (210 MÈTRES)

Contribution le : Aujourd'hui 23:41:50