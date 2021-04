Options du sujet Imprimer le sujet

Sauvetage en mer avec hélitreuillage - gardes côtes norvégiens

Yazguen:

Dutch cargo ship adrift in Norwegian sea after dramatic rescue



SonyDian Re: Sauvetage en mer avec hélitreuillage - gardes côtes norvégiens



Tellement efficace ces sauvetages par helitrollage dans ces situations



ARTICLE Ah c'est le fameux navire qui dérive sur en mer de Norvège avec avarie motrice.Tellement efficace ces sauvetages par helitrollage dans ces situations

