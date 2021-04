Options du sujet Imprimer le sujet

rEVOLV3r Transport de chevaux par hélicoptère 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 10:54:14 Post(s): 1



Transport de chevaux par hélicoptère dans le cadre d'un exercice de l'armée suisse aux Franches-Montagnes (Suisse).

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:54