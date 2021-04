Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek On déconne pas avec le jambon ! #1





En Italie, un grand-père n'est visiblement pas satisfait de la découpe d'une tranche de jambon cru par son petit-fils.

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:11

Variel Re: On déconne pas avec le jambon ! #2

Il faut le prendre de l'autre sens et le couper de l'autre sens… Facile, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:14:36

CrazyCow Re: On déconne pas avec le jambon ! #4

J'aurais bien aimé voir la bonne méthode pour dormir moins bête ce soir

Contribution le : Aujourd'hui 18:17:33

Saucisson666 Re: On déconne pas avec le jambon ! #5

J'avoue qu'une très fine tranche est infiniment meilleure qu'un steak de jambon.

En matière de charcuterie, l'épaisseur compte énormément ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:57