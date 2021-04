Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Blague du doigt dans le cul du chat 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43851 Karma: 20368



Vous navigateur est trop vieux Une blague avec une mandarine et de la pâte à tartiner pour faire croire à un enfant qu'il vient de mettre un doigt dans l'anus d'un chat.

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:55