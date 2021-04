Options du sujet Imprimer le sujet

EndymionRaul Un homme (en lien avec Aurélie Vaquier) se plaint de ne pas pouvoir acheter de bière après 18h 1 #1

Je m'installe Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 391 Karma: 259 Un homme, qui semblerait être en compagnie (et le compagnon) d'Aurélie Vaquier (disparue depuis Janvier), se plaint de ne pouvoir acheter de bière après 18h.





Le ridicule ne tue pas - ça se passe comme ça chez Carrefour le 9 novembre 2020 - Remember

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:14