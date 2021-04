Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un kayakiste explore une superbe grotte marine écossaise 4 #1

Kayaker Explores Narrow Passage of Stunning Scottish Sea Cave

Contribution le : Aujourd'hui 19:01:58

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 520 Karma: 192 En voyant les orgues basaltiques, j'ai pensé que c'était en Irlande.

l'Écosse m'a l'air tout aussi splendide.



Un jour, nous pourrons voyager (si on a reçu le bon vaccin)...

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:44