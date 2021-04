Un singe joue par la pensée grace à un implant Neuralink

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43857 Karma: 20381 L'entreprise américaine de neurotechnologie Neuralink a publié une vidéo montrant un macaque en train de jouer à un jeu vidéo par la pensée grâce à un implant cérébral. Le singe a d’abord été entraîné à déplacer un curseur sur un carré avec un joystick. En cas de succès, il obtient un smoothie à la banane à travers une paille. Pendant ce temps, les scientifiques enregistrent l’activité cérébrale grâce à un implant dans le cerveau. Le joystick est alors déconnecté et le curseur répond directement aux signaux du cerveau de l'animal.





Monkey MindPong

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1032 Karma: 720 Ah mince c'est Elon Musk.

Tain ce mec est sur tellement de front, c'est impressionnant.



N'importe quel entrepreneur serait probablement déjà satisfait à gérer une seule de ses compagnies.

Je vois qu'il a aussi une compagnie de construction de tunnels.

