Une journée ordinaire dans le métro Londonien...

Je m'installe Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 497 Karma: 411

Merci @Yazguen. Plus qu'à trouver comment changer le titre avant de passer plus pour un gros débile. @Kratos2077 oui j'ai vu les gilets jaunes fluo qui m'ont fait penser au flic londonien mais j'ai pas fait gaffe à ce qu'il y avait marqué dessus et j'avais pas le son. Et comme c'est tjr pareil c'est après avoir posté que j'ai vu ce qu'il y avait marqué

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:50