Battle de bande dessinée en 1972

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 347 Karma: 498 Les dessinateurs Jigé et Jean Giraud (Gir) se livrent à un petit exercice de style : le cadavre exquis. Ils improvisent alors un western en 4 cases.

(Vidéo qui prend son temps, pas comme les vidéos sur-rythmée et survitaminée du YT d'aujourd'hui)



Re: Battle de bande dessinée en 1972

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4835 Karma: 2729 Ah Gir... Excellentissime dessinateur. J'aime beaucoup moins ses scénarios (et ça se ressent dans Blueberry d'ailleurs).

Mine de rien, cette planche est une oeuvre d'art.

Re: Battle de bande dessinée en 1972

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13637 Karma: 4881 Du Tac au Tac…

Toute une époque à l'ORTF…

Re: Battle de bande dessinée en 1972

Toute création est une œuvre d'art. Citation :Toute création est une œuvre d'art.

