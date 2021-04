Avalanche en face nord de la barre des Ecrins

L'avalanche a été déclenchée par une chute de bloc de glace parti d'un sérac (front de fracturation d'un glacier). Il faut savoir que la voie "classique" quand on fait cette face à ski ou à pied part de la droite, monte en écharpe vers la gauche en passant sous l'axe de la coulée et revient ensuite à droite quasiment à l'horizontale (on voit bien le cheminement entre les séracs sur la photo ci-dessous). A priori il n'y avait personne à ce moment là, ou ils seraient morts ... ! C'est juste une question de chance et de statistique, les chutes de sérac étant totalement aléatoires.