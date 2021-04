Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chute d'une petite écolière 4 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43861 Karma: 20389 Une petite fille fait une chute avec son cartable sur le dos.



gazeleau Re: Chute d'une petite écolière 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3585 Karma: 2893 Faut pas les laisser sur le dos ces petites bestioles ^^

aganna Re: Chute d'une petite écolière 2 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 30/03/2010 00:15 Post(s): 48 Karma: 78 quand le poids de la connaissance est trop lourd a porter

EndymionRaul Re: Chute d'une petite écolière 2 #5

Je m'installe Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 413 Karma: 262

Je comprends mieux pourquoi je m'envole quand il y a du vent. Citation :Je comprends mieux pourquoi je m'envole quand il y a du vent.

FMJ65 Re: Chute d'une petite écolière 0 #8

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11541 Karma: 3554 Foutue éducation nationale !!! Cette sale manie d'obliger les gosses à amener 3 tonnes de livres dans leur cartable ! Des générations entières de lumbago à prévoir .......

