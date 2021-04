Options du sujet Imprimer le sujet

Kostya01121 Que se passe-t-il si l'on met le briquet de coco sous la presse hydraulique? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 02/04 13:21:06 Post(s): 2

Que se passe-t-il si l'on met le briquet de coco sous la presse hydraulique?

#presse hydraulique, #briquet, #YouTube, #vidéo, #intéressant, #test, #expérience, #science

Contribution le : 09/04 20:09:51