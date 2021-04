Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Le gardien de l'année 2 #1

Inscrit: 27/09/2014

En tout cas, il comprend vite ....

(désolé j'arrive pas à intégrer ... si une âme charitable passe par là ....)



Contribution le : Aujourd'hui 22:08:40

AymericCaron Re: Le gardien de l'année 0 #2

Inscrit: 23/06/2020



(Faut prendre le lien en "plein écran" )



Contribution le : Aujourd'hui 22:14:03

EndymionRaul Re: Le gardien de l'année 0 #3

Inscrit: 16/10/2019
Ont dirait que les commentaires sur la vidéo sont prévus pour être compris par des débiles mentaux.

J'ai eu l'impression pendant quelques minutes d'être dans le film "Idiocraty"

Contribution le : Aujourd'hui 22:29:47