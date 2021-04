Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un bull terrier fait du skimboard + Une femme casse une porte vitrée 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69980 Karma: 32407 Un chien de race bull terrier fait du skimboard





Bull Terrier shows his skim board skills



Une femme casse une porte vitrée





Woman Accidentally Shatters Store's Glass Door

Contribution le : Aujourd'hui 06:48:13