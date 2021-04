Le futur visage de Notre Dame de Paris

Options du sujet Imprimer le sujet

Désolé à tous Impossible d'intégrer la vidéo de LCI et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs...Désolé à tous

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2557 Karma: 1901 Euh... du coup si j’ai bien compris ils vont juste refaire comme c'était avant quoi ?!

Ouaih à ce que je comprends aussi. Je ne sais pas qui a eu le dernier mot dans les échanges houleux entre les conservateurs et les progressistes. Ouaih à ce que je comprends aussi. Je ne sais pas qui a eu le dernier mot dans les échanges houleux entre les conservateurs et les progressistes.

Bah c'est surtout qu'ils parlent du "futur visage" mais en fait c'est exactement le même qu'avant du coup je pige pas trop. Citation :Bah c'est surtout qu'ils parlent du "futur visage" mais en fait c'est exactement le même qu'avant du coup je pige pas trop.

