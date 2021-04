Options du sujet Imprimer le sujet

EndymionRaul Interstépouet 1 #1

Je m'installe Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 431 Karma: 271

less than stellar sound design



Pas révolutionnaire mais j'aime bien la fin.

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:16

Variel Re: Interstépouet 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13652 Karma: 4883 Mouais…

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:58

EndymionRaul Re: Interstépouet 0 #3

Je m'installe Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 431 Karma: 271 @Variel Je sais oui... Mais je trouve la fin sympas, et puis... C'est Interstellar...

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:54