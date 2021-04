Une tempête fait s'ouvrir des portes automatiques en Floride

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14957 Karma: 11910 Ça souffle fort





Severe Thunderstorm Pushes Door Open At Pensacola Beach - 1190041

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 392 Karma: 514 Impressionnant. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas une commande pour bloquer l'ouverture automatique.

Ou alors, les deux gus voulaient faire de la muscu...

