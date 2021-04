Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43879 Karma: 20413 Ce chat n'est visiblement pas de très bonne humeur.





Grumpy Cat Not Impressed By Newest Family Member || ViralHog

Olyer Re: Regard de chat

Je m'installe Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 315 Karma: 403 On a l'impression de voir du mépris dans son regard... "Être inférieur"

Variel Re: Regard de chat

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13656 Karma: 4885 J'ai connu de nombreux chats qui se retiraient dans leurs quartiers lorsqu'arrivait l'un de ces petits êtres brouillons et imprévisibles que les humains semblent affectionner…

