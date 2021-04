Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Record du monde de drones synchronisés dans le ciel 1 #1

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4618 Karma: 7066 Spectacle organisépour la marque Genesis (voiture). 3281 drones en vol synchronisé.



GENESIS BRAND NIGHT | GENESIS

