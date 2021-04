Options du sujet Imprimer le sujet

Misterfox - Les meilleurs doublages de stars





Dans cette vidéo, il parle des doublages réalisés par des stars, et qui ont bien marché.





Je vous présente la chaine Youtube de Misterfox. Son sujet, c'est le doublage.Dans cette vidéo, il parle des doublages réalisés par des stars, et qui ont bien marché.Sinon, y'a aussi les pires

Re: Misterfox - Les meilleurs doublages de stars

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9336 Karma: 570 Genre il avait pas encore de sujet à son nom ?

J'en suis étonné, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal connu sur youtube, non ?

