Skwatek Vieille dame vs Lance à incendie + Un piéton frôlé par une voiture 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43882 Karma: 20425 Une vieille dame est renversée par une lance à incendie qui échappe aux mains d'un pompier éteignant un feu de benne à ordures à Tomsk, en Russie.



Un homme est frôlé par une voiture qui fait une sortie de route.



Contribution le : Aujourd'hui 11:29:19

Variel Re: Vieille dame vs Lance à incendie + Un piéton frôlé par une voiture 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13666 Karma: 4888 1/ Parmi tous ces héros, il n'y en aurait pas un pour arrêter la pompe le temps que ses collègues interviennent ?



2/ Ça passe crème, même pas effleuré le type.

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:35