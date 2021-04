Un chien bien entrainé

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70007 Karma: 32436 Un chien de défense bien entrainé qui attaque quand sa maitresse se fait agresser



J'aime glander ici Inscrit: 13/12/2006 00:12 Post(s): 6257 Karma: 905 Apache c'est quand même un métier à part: effectivement les crocs ne perce pas la tenue mais il y a quand même la pression de mâchoire Oo.

