Koreus Faire ses courses en voiture électrique 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70007 Karma: 32436 Une fait a pris sa voiture électrique pour aller faire ses courses, une voiture jouet





Taking a Tiny Car to Get Groceries || ViralHog

gazeleau Re: Faire ses courses en voiture électrique 0 #2

@Koreus a écrit:

Une fait a pris sa voiture(...)





une complétement faite, tu voulais dire ? Citation :une, tu voulais dire ?

Variel Re: Faire ses courses en voiture électrique 1 #3

@gazeleau La fait du logis, tu ne connais pas ? C'est vraiment pour ne pas aller à pied…La fait du logis, tu ne connais pas ?

