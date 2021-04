Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Incroyable clutch pendant la finale CSGO

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3889 Karma: 1802 Une finale qui restera dans les annales de l'e-sport.



Après 8h de compétition intense dans des prolongations bien trop longues, cadiaN arrache la victoire de l'ESL Pro League XIII avec un clutch 1v4 incroyable.







CADIAN INSANE 1v4 CLUTCH + TEAM REACTION

MoonMoon Re: Incroyable clutch pendant la finale CSGO 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4440 Karma: 325 C'est chouette le moment de joie à la fin ha ha

