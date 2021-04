Un youtubeur piège un arnaqueur en ligne "réaction violente"

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 955 Karma: 934





Technique de l'arroseur arrosé,



Les réactions très vivaces et loquaces de l'arnaqueur ne sont font pas attendre













WHY ARE YOU REDEEMING THE CARD!!!



Citation : j'espère que la routourne va vite tourner

