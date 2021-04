Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un Spot fait pipi dans un gobelet 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43891 Karma: 20439 Michael Reeves essaie d'apprendre à un robot Spot à pisser de la bière dans un gobelet.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:22