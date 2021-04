Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70017 Karma: 32450 Un tramway fait des étincelles à Saint Petersburg, Russie





Tram Sets Off Sparks || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:19

gazeleau Re: Un tramway fait des étincelles 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3597 Karma: 2896 Il a du mal à dépasser les 88 mph, c'est tout.

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:38