Koreus Un steameur sauve un cycliste d'une aggression (Londres) 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70017 Karma: 32450 A Londres, un streameur aide un cycliste en train de se faire agresser





London Live Streamer Saves Cyclist during Alleged Assault || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:02

gazeleau Re: Un steameur sauve un cycliste d'une aggression (Londres) 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3597 Karma: 2896



Par contre il floute pas les flics avant diffusion ? Le flic en civil surtout. Edit: je viens de tilter que c'était en live, mais il devrait éditer la vidéo maintenant. Coups d'adrénalinePar contre il floute pas les flics avant diffusion ? Le flic en civil surtout. Edit: je viens de tilter que c'était en live, mais il devrait éditer la vidéo maintenant.

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:18

Cedub Re: Un steameur sauve un cycliste d'une aggression (Londres) 0 #3

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1210 Karma: 1151 Je ne connais pas bien les uniformes londoniens, mais c'est quoi les 3 mecs au débuts..?? On dirait une patrouille.. Mais dans ce cas, à quoi ils servent..?? (Comme le sketch des inconnu.. De là où ils sont, ils ne voient pas bien si c'est pas le cycliste qui agresse le gars..)

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:33