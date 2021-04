Je suis malade, interprété par Lara Fabian

Je suis accro Inscrit: 15/06/2007 10:46 Post(s): 508 Karma: 1065



Lara Fabian- Je suis Malade "HD"



Concert "From Lara With Love" en 1999 à Montreal, chanson écrite par Serge Lama sur une musique composée par Alice Dona, l'histoire se base sur un fait réel, l'amour impossible entre Serge Lama et Michelle Pottier, tous 2 mariés à l"époque, qui ne vivront ensemble et ne se marieront que des années plus tard.



J'ai vu que ce clip était dans les liens musique (jamais en article), mais à mon sens, au même titre que "The sound of Silence' d'Henk Poort posté il y a peu, cette interprétation est tellement puissante qu'elle mérite également un article, Lara Fabian y est tellement impliquée qu'elle mettra à la fin de la chanson plusieurs minutes à s'en remettre.



Je ne suis pas fan de Lara Fabian du tout, je ne le connaissais que peu, mais j'ai creusé en voyant cette interprétation et elle est bien hors norme.



Les réactions que j'ai vu sur le Web sont unanimes, c'est une performance exceptionnelle qui à mon sens mérite un article





Opera Singer Reacts to Lara Fabian Je Suis Malade | Performance Analysis |





REACTION | Lara Fabian - Je Suis Malade (From Lara with love, 2000) | MASTERPIECE!!!!

