Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70023 Karma: 32465 Une animation 3D qui montre le fonctionnement du fusil Karabiner 98k





How a Kar98k Works

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:10